Более 200 молодых людей с ограниченными возможностями соберутся на форум в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 апреля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный инклюзивный образовательный форум "Без границ 2021" пройдет в пятый раз в Северной Осетии с 1 по 7 июня. В этом году его участниками станут более 200 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТАСС в североосетинском благотворительном фонде "Быть добру", который выступил инициатором мероприятия.

"Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум "Без границ 2021" соберет более 200 юношей и девушек со всей России. Он пройдет с 1 по 7 июня 2021 года на базе республиканского детского реабилитационного центра "Тамиск", расположенного в живописнейшем месте Алагирского района республики", - сказал собеседник агентства.

В течение семи дней с участниками форума специалисты проведут образовательные тренинги, участники встретятся с известными спортсменами, деятелями культуры, общественными деятелями. Тренеры обучат технологиям социального и бизнес-проектирования, совместно со специалистами разработают проекты для участия в грантовых конкурсах. Лучшие проекты получат поддержку и воплотятся в жизнь.

Организаторами форума являются Министерство труда и социального развития Северной Осетии, республиканские комитеты по делам молодежи, занятости населения, североосетинский благотворительный фонд "Быть добру" и другие.

В 2018 году форум был организован на средства президентского гранта в размере более 1,3 млн рублей. Он направлен на формирование у молодых людей профессиональной ориентации, он также должен помочь их самоопределению в жизни и раскрытию интеллектуального потенциала.