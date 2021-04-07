В отношении адвоката избитого футболистом Широковым арбитра возбудили дисциплинарное дело

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное дело в отношении адвоката Александра Островского, представлявшего арбитра, избитого бывшим футболистом Романом Широковым. Об этом говорится в соответствующем уведомлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Распоряжением Адвокатской палаты Москвы в связи с поступившим представлением Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, основанном на жалобе адвоката Лялина В. М., возбуждено дисциплинарное производство", - говорится в документе.

Пресс-секретарь Адвокатской палаты Москвы Евгения Моткова подтвердила ТАСС возбуждение дисциплинарного производства, добавив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. Как сообщил ТАСС Островский, рассмотрение дисциплинарного дела в квалификационной комиссии назначено на 28 апреля.

По словам Островского, причиной возбуждения дела стали заявления о переквалификации дела Широкова на покушения на убийство, которые в палате считают саморекламой, хотя все процессуальные документы подписывал клиент. Адвокат отметил, что хотя сейчас заседания квалификационной комиссии проводятся дистанционно, он настаивает на очном приглашении.

Лялин также подтвердил ТАСС, что дисциплинарное дело в отношении адвоката Островского возбуждено. Островский, по его словам, "явно пренебрегал своим званием адвоката". В частности, он считает заслуживающим наказания то, что Островский через СМИ заявлял, что его доверитель не оплатил ему работу, хотя мог это сделать чужими средствами.

Продолжение жалоб

Островский направил в московскую адвокатскую палату новую жалобу на Лялина с просьбой возбудить на него дисциплинарное производство. В жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) Островский обвиняет адвоката в самопиаре, в резких высказываниях в СМИ в адрес потерпевшего, а также считает воспрепятствованием его адвокатской деятельности жалобу Лялина в ГУ Минюста по Москве. Лялин сообщил ТАСС, что адвокатская палата его пока не уведомляла о новой жалобе на него. По предыдущей жалобе квалифкомиссия и совет единогласно приняли решение прекратить дисциплинарное производство. Моткова подтвердила ТАСС, что новая жалоба поступила в палату и будет рассмотрена в установленный срок.

Ранее адвокат Широкова Вадим Лялин подал три жалобы на Островского - в Федеральную палату адвокатов, палату адвокатов Москвы и столичное управление Минюста. ФПА не стала направлять представление по жалобе и возбуждать дисциплинарное дело, городская палата отказала в жалобе. Позже дисциплинарное производство было возбуждено по представлению Минюста. В своих жалобах (документы имеются в распоряжении ТАСС) Лялин указывал, что считает позицию Островского о привлечении Широкова по статье о покушении на убийство абсурдной, так как для этого нет никаких оснований. По его мнению, таким образом адвокат использовал дело в качестве саморекламы.

В свою очередь Островский также писал обращение в адвокатскую палату после нескольких жалоб на него со стороны Лялина. В нем (документ также имеется в распоряжении ТАСС) Островский отмечал, что необходимо проверить Лялина на самопиар и получить "соответствующие доказательства".

Дело Широкова

На стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ" Роман Широков избил арбитра Никиту Данченкова из-за несогласия с его судейством. Он обвинялся по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и признал вину. 25 декабря мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 100 тыс. рублей (вместо заявленных потерпевшим 500 тыс. рублей).