В Думу внесли законопроект о применении препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных детей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму в среду законопроект, предусматривающий использование в системе ОМС препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл) для лечения онкозаболеваний у детей. Об этом сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая выступила соавтором инициативы.

"Законопроект, регулирующий использование препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями внесен в Государственную думу", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает Яровая, препараты офф-лейбл, включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, "смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей с существующим порядком обязательного информирования самого пациента". "При этом законопроект устраняет неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Таким образом, лекарственные препараты офф-лейбл приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и ВМП", - подчеркнула Яровая.