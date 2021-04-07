Производство "Спутника V" может начаться в Баварии в этом году

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Производство российской вакцины "Спутник V" может начаться в баварском Иллертиссене уже в текущем году. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения региона Клаус Холечек.

"У нас есть меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), это практически уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене", - сказал он. "Я думаю, это произойдет в течение года", - добавил Холечек.

"Мы зафиксировали в этом меморандуме, что сможем и импортировать ее, если будет взаимное желание. Условием является, конечно, что она получит допуск", - заявил региональный министр. "Речь идет о высокоэффективной вакцине", - подчеркнул Холечек. "Я хотел бы, чтобы мы как можно скорее получили ее", - добавил он.