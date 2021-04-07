Мурашко: смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на 1,5% в 2020 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Снижение смертности от онкологических заболеваний более чем на 1,5% в России было зафиксировано в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии внеочередного XII съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова Н. Н.

"В целом [в 2020 году] онкологическая служба показала снижение смертности от данных видов заболеваний более чем на 1,5%. Для такой тяжелой патологии это хорошие и важные результаты", - сказал министр. Важным для этого периода, по словам Мурашко, было и то, что, несмотря на пандемию, ни одна койка, предназначенная для пациентов с онкозаболеваниями, не была перепрофилирована.

Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Н. Н. Трапезникова посвящен 25-летию I съезда, он проходит с 7 по 9 апреля в Москве и призван собрать вместе не только ведущих российских онкологов, но и зарубежных специалистов стран Европы, Азии и Ближнего Востока. В этом году в мероприятиях принимают участие ведущие специалисты в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей из 21 страны. Кроме того, впервые в рамках научной программы пройдет сессия непосредственно для пациентов.