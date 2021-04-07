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Пандемия COVID-19

Папа Римский назвал вакцины "основным орудием борьбы с пандемией"

Кампания вакцинации в Ватикане завершилась

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь высказался в поддержку вакцин от коронавируса, которые назвал "основным орудием борьбы с пандемией". Об этом он написал в среду в Twitter по поводу Всемирного дня здоровья.

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"Все, особенно наиболее слабые люди, нуждаются в помощи. Только все вместе мы сможем построить более справедливый и здоровый мир. Мы все призваны сражаться с пандемией, и вакцины представляются основным орудием в этой борьбе", - написал понтифик.

Известно, что 84-летний Франциск привился препаратом Pfizer. Кампания вакцинации в городе-государстве Ватикан уже завершилась, вакцины бесплатно получили свыше 1 тыс. представителей социально незащищенных категорий населения, а также журналисты международного папского пресс-пула, сопровождавшие главу Римско-католической церкви в поездке в Ирак в начале марта. Ватикан предложил вакцинацию главам дипломатических миссий при Святом престоле, однако, как стало известно журналистам из ватиканских источников, за прививки нужно было внести определенную плату.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия COVID-19
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