Папа Римский назвал вакцины "основным орудием борьбы с пандемией"

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь высказался в поддержку вакцин от коронавируса, которые назвал "основным орудием борьбы с пандемией". Об этом он написал в среду в Twitter по поводу Всемирного дня здоровья.

"Все, особенно наиболее слабые люди, нуждаются в помощи. Только все вместе мы сможем построить более справедливый и здоровый мир. Мы все призваны сражаться с пандемией, и вакцины представляются основным орудием в этой борьбе", - написал понтифик.

Известно, что 84-летний Франциск привился препаратом Pfizer. Кампания вакцинации в городе-государстве Ватикан уже завершилась, вакцины бесплатно получили свыше 1 тыс. представителей социально незащищенных категорий населения, а также журналисты международного папского пресс-пула, сопровождавшие главу Римско-католической церкви в поездке в Ирак в начале марта. Ватикан предложил вакцинацию главам дипломатических миссий при Святом престоле, однако, как стало известно журналистам из ватиканских источников, за прививки нужно было внести определенную плату.