Умер представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Ведущий эксперт в области этикета и протокола, один из авторов церемонии захоронения останков императора Николая II и членов его семьи, представитель Объединения членов рода Романовых в России Иван Арцишевский умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

"Умер Иван Сергеевич Арцишевский", - написал он на своей странице в Facebook.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Гарбар уточнил, что произошло это в среду.

Арцишевский родился в 1950 году в Китае в семье русских эмигрантов. В 1953 году его семья переехала в Бразилию, в 1967 году Арцишевским разрешили вернуться в СССР. В 1991 году он провел в Ленинграде первый Конгресс соотечественников. В 1998 году руководил рабочей группой по перезахоронению последнего российского императора Николая II, царской семьи и слуг. Тогда же стал представителем в России Объединения членов рода Романовых. Возглавлял управление государственного протокола администрации Санкт-Петербурга, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.