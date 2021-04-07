Фургала поместили в тюремную больницу в связи с заражением коронавирусом

"Фургала поместили в больницу "Матросской Тишины". Это произошло из-за того, что он заболел коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, угрозы жизни Фургала нет", - сказал Мельников.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что тест на коронавирусную инфекцию у его подзащитного показал положительный результат, две недели экс-губернатор будет изолирован, находясь под наблюдением врачей. В конце ноября прошлого года Карапетян заявлял ТАСС, что Фургал, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, может не перенести осложнений из-за болезни легкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.