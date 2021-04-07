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Фургала поместили в тюремную больницу в связи с заражением коронавирусом

По предварительным данным, угрозы жизни экс-губернатора Хабаровского края нет, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы
Сергей Фургал Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал помещен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

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"Фургала поместили в больницу "Матросской Тишины". Это произошло из-за того, что он заболел коронавирусной инфекцией. По предварительным данным, угрозы жизни Фургала нет", - сказал Мельников.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян сообщил ТАСС, что тест на коронавирусную инфекцию у его подзащитного показал положительный результат, две недели экс-губернатор будет изолирован, находясь под наблюдением врачей. В конце ноября прошлого года Карапетян заявлял ТАСС, что Фургал, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, может не перенести осложнений из-за болезни легкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичПандемия COVID-19Дело в отношении Сергея Фургала
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