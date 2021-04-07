Путин: производство "Спутника V" в РФ сопоставимо с потребностью в препарате внутри страны

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в РФ уже достаточный для того, чтобы удовлетворить внутрироссийскую потребность в препарате. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Во время встречи Пашинян сообщил, что Армения надеется на приобретение большой партии российской вакцины "Спутник V". При этом он заверил, что понимает большую потребность и самой России в этом препарате. В ответ Путин заметил: "У нас производство раскручивается". "Речь идет об уже достаточно большом объеме производства этого препарата, - отметил российский лидер. - Поэтому я думаю, что решим эту проблему".

Путин подчеркнул, что это будет сделано не в ущерб гражданам России. "Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться", - пояснил президент.

По его словам, по мере развития прививочной кампании "все больше и больше людей хотят сделать прививку". "Но как раз объем производства и количество желающих привиться у нас в целом совпадают. Даже небольшой есть перевес предложения. Но одновременно и объемы производства растут. Так что мы обсудим этот вопрос", - заключил глава российского государства.

Он добавил, что готов рассмотреть в беседе с Пашиняном и другие темы, которые тот сочтет необходимыми. "Разумеется, по всем этим вопросам мы переговорим самым подробным образом. Внимательно отнесемся ко всем вопросам, которые вы считаете необходимыми к обсуждению, включая вакцину, конечно", - заверил Путин.