Минздрав выдал разрешение на проведение исследований препарата "Ковид-глобулин"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минздрав выдал разрешение на проведение второй и третьей фазы клинических исследований "Ковид-глобулина" - первого зарегистрированного в мире препарата против COVID-19, созданного на основе плазмы крови переболевших людей. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава России.

"Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, эффективности и фармакокинетики препарата "Ковид-глобулин", раствор для инфузий в дополнение к стандартной терапии для лечения пациентов со среднетяжелым течением COVID-19. Начало [исследований] - 2 апреля 2021 года, окончание - 31 декабря 2023 года", - следует из опубликованных данных.

Отмечается, что в исследованиях примут участие 460 добровольцев, мероприятия пройдут в 13 медицинских организациях. В частности, в Москве и области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Ярославле, Республике Татарстан, Рязани, Самаре, Смоленске и Краснодаре.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что вторая и третья фазы исследований начнутся в столице в начале апреля.

О регистрации препарата 1 апреля сообщила госкорпорация "Ростех". Отмечалось, что "Ковид-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащий антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Регистрационное удостоверение разрешает применять "Ковид-глобулин" пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, отмечает Ростех. Препарат разработал российский фармацевтический холдинг "Нацимбио", его планируется применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров.