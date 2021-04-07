Проекцию портрета Гагарина покажут на Дворцовом мосту в Петербурге ко Дню космонавтики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Лазерная проекция портрета Юрия Гагарина, подписанного его знаменитой фразой "Поехали!", появится на пролете Дворцового моста Санкт-Петербурга в ночь на 12 апреля, когда мир будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", который является организатором акции.

"В ночь с воскресенья на понедельник Дворцовый мост будет разведен под музыку, написанную почетным гражданином Петербурга, культовым композитором Андреем Петровым для советского художественного фильма "Укрощение огня" (1972 год), снятого по мотивам биографии конструктора ракет Сергея Королева. Кроме того, в ночь на понедельник на пролет Дворцового моста будет выведена <…> лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина: зрители увидят лазерный "Восток-1" - первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой "Поехали", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор ОАО "Петроцентр", главный редактор официального издания правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов, событие станет частью знакового городского проекта "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. "Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днем космонавтики, но и со стартом навигации по Неве. Кроме того, мы рассчитываем, что именно наша акция даст своеобразный старт торжественным событиям, приуроченным к юбилею полета человека в космос и запланированным на этот день в Петербурге", - привели его слова в пресс-службе.

Мероприятие начнется у Дворцового моста в 01:00 мск в ночь на 12 апреля. Его прямую трансляцию будут показывать на сайте "Петербургского дневника" и на странице издания в соцсети "ВКонтакте".