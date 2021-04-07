Минобрнауки: ограничение доступа к Zoom не приведет к негативным последствиям для вузов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ограничение доступа к видеосервису Zoom не отразится на работе высших учебных заведений в РФ, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки в среду.

Что известно об ограничении доступа к Zoom для российских госструктур

"По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удаленную работу высших учебных заведений департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий. В 2020 году для нужд Минобрнауки России приобретены лицензии для ВКС на базе решений TrueConf. Таким образом, Минобрнауки России не использует решения Zoom в своей деятельности", - сообщили в пресс-службе.

В Минобрнауки России сообщили, что министерство в феврале этого года утвердило методические рекомендации по использованию систем видео-конференц-связи во время сессий и государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий. Так, при организации экзаменов в устной форме рекомендовано использовать отечественные сервисы, внесенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В пресс-службе уточнили, что при выборе программного обеспечения рекомендовано обратить внимание на следующие решения: VideoMost, Видеоселектор, TrueConf, IVA MCU, Vinteo.

В министерстве добавили, что в рамках исполнения поручений правительства РФ по поддержке российских разработчиков программного обеспечения и внедрению в деятельность отечественных сервисов департамент цифрового развития Минобрнауки России в декабре 2020 года совместно с межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук запустил проект по предоставлению подведомственным министерству вузам возможностей бесплатного тестирования сервисов видео-конференц-связи (ВКС).

"Заказ сервиса, выбор одного из имеющихся решений ВКС, последующая замена на другое решение осуществляется с помощью реализованного и доступного организациям-пользователям НИКС (национальная исследовательская компьютерная сеть России - прим. ТАСС) функционала личных кабинетов. В бесплатном режиме тестовой эксплуатации сервисы будут доступны учреждениям высшего образования - пользователям НИКС - до конца 2021 года с возможностью организовывать видеоконференции до 500 участников", - добавили в пресс-службе.

Позиция Минпросвещения

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что министерство ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум", которая должна сгладить эффект от новой политики Zoom. В пресс-службе Минпросвещения России ТАСС заявили, что школы могут использовать различные видеосервисы в обучении, зависимости от одного программного обеспечения нет.