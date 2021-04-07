"Радио Свобода" оштрафовали на 71 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ - иноагента

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Общая сумма штрафов в отношении "Радио Свобода" за отсутствие маркировки СМИ - иноагента превысила 71 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ - иноагента. Суд рассмотрел 260 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 71,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что Тверской районный суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и об оставлении в силе постановлений мирового судьи о назначении штрафов по 20 постановлениям в размере 5,5 млн рублей. "РСЕ/РС" и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней", - сообщили в ведомстве.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС представитель "Радио Свобода" заявлял о намерении оспорить штрафы.

По закону материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать читателя о том, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств.