Британский регулятор не рекомендовал прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства не рекомендовало использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди людей моложе 30 лет. Об этом было сообщено в среду на совместной конференции представителя регулятора и советников правительства.

Как пояснила на пресс-конференции глава MHRA Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты среди чрезвычайно небольшого числа людей". Рейн сообщила, что по состоянию на 31 марта были отмечены 79 случаев редкого образования тромбов среди 20 млн людей, получивших первую дозу. Из них 19 человек умерли.

Людям в возрасте от 18 до 29 лет должны быть предложены две другие вакцины, ныне используемые в Великобритании - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna, рекомендовал регулятор.