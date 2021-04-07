В Ростовской области "скорая" застряла в грязи по пути к пациенту, находящемуся при смерти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апреля. /ТАСС/. Машина скорой помощи, следовавшая к пациенту 1943 года рождения, застряла в грязи на улице хутора Родники в Ростовской области. К моменту прибытия фельдшера на место вызова мужчина умер, сообщили ТАСС в среду в администрации Кагальницкого района.

Сигнал о том, что мужчине стало плохо поступил в ЕДДС в 09:02, а спустя минуту машина уже выехала на улицу Гагарина в хуторе Родники.

"В 09:19 машина застряла, водитель сообщил об этом ЕДДС, а они в свою очередь родственникам. Вызов был на улицу Гагарина, 66, машина застряла на Гагарина,7, - рассказали в районной администрации. - В 09:50 фельдшер уже была на месте вызова, она пешком дошла. Там констатировали, что у мужчины 1943 года уже пошли трупные пятна".

По словам собеседника агентства, пациент умер до 09:20. Он добавил, что со слов родственников, мужчине стало плохо еще пять дней назад: пропала речь, был скошен угол рта, не функционировали верхние конечности, фиксировалось кровотечение из левого уха и рта. "За медицинской помощью в центральную районную больницу Кагальницкого района родственники не обращались", - отметил представитель администрации.