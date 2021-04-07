Патрушев: Россия готова делиться вакцинами от коронавируса со всеми желающими странами

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия готова предоставлять свои вакцины от коронавируса всем желающим странам независимо от их политического курса или места на мировой арене. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете " Коммерсантъ ".

"Уже сегодня в наших силах прекратить шествие вируса по планете и сохранить не тысячи, а миллионы жизней. В том числе благодаря вакцинам, разработанным российскими учеными. На первом месте у нас, конечно же, вакцинация нашего населения, но мы при этом имеем возрастающую возможность и готовность делиться ими со всеми желающими независимо от их политического курса или места на мировой арене", - сказал он.

Патрушев отметил, что Россия "никогда не занималась политическими играми за счет жизни и здоровья людей" и всегда смотрела "на человечество как на единую глобальную общность, которую нельзя разделять по национальной принадлежности, расе, религиозным убеждениям". Он добавил, что для России значение имеют все жизни. "Наши вакцины - еще одно доказательство этого", - резюмировал секретарь СБ РФ.