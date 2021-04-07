Общероссийский Сабантуй планируют провести в Крыму к 10-летию воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма и Татарстана планируют провести на полуострове в 2024 году национальный татарский праздник Сабантуй федерального масштаба, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы Крыма.

Крымские татары являются одним из преобладающих народов в Крыму наравне с русскими и украинцами. Строятся мечети, успешно работает национальный театр, на крымскотатарском языке выходит пресса и вещает телекомпания, язык можно изучать в школах и вузах.

"Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым. [Помимо других вопросов] в ходе встречи обсудили проведение в Крыму на федеральном уровне национального праздника Сабантуй, которое будет приурочено к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регионы начали сотрудничать вскоре после воссоединения Крыма с Россией. Было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Отмечается, что отдельное соглашение о сотрудничестве было подписано с администрацией Бахчисарайского района, где исторически проживает большое количество крымских татар. За эти годы, по данным крымских властей, Татарстан показал себя эффективным партнером, благодаря которому в муниципалитете удалось добиться конкретных результатов.

"Кроме того, считаем перспективными планы взаимодействия по развитию различных сфер экономики Крыма, в том числе судостроения", - приводятся в сообщении слова главы Крыма. Отмечается, что лежащие в основе сотрудничества соглашения будут пролонгированы.