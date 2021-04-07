В Международной Менделеевской олимпиаде по химии примут участие 10 российских школьников

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. В состав сборной России, которая выступит на 55-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии (ММО-55), вошли 10 учащихся из Вологодской, Новосибирской, Свердловской, Московской областей, Республики Мордовия и Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-служба химического факультета МГУ.

"Состав команд традиционно формируется из победителей национальных олимпиад. Сборная России в этом году сформирована из пяти лучших химиков среди 11-классников, четырех победителей Всероссийской олимпиады школьников в Москве по химии с самым высоким баллом среди 10-классников и абсолютного победителя среди 9-х классов", - сказал исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, соорганизатора олимпиады, Александр Чередник, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что два члена команды участвуют в Менделеевской олимпиаде во второй раз - это Степан Епифанцев из Новосибирской области и Алексей Шарыгин из Вологодской области. В 2020 году оба завоевали золотые медали на олимпиаде.

Председатель оргкомитета ММО-55, декан химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан Калмыков отметил, что в составе команды России половина школьников не из Москвы, что отражает статистику студентов химического факультета, ведь больше половины из них приехали в МГУ из других регионов страны.

"Участники Менделеевской олимпиады - это лишь вершина айсберга. Мы прекрасно знаем школы, из которых они приехали, учителей, которые готовили этих детей, и уверены в том, что большинство их учеников сыграют важную роль в развитии в этих регионах химической промышленности - одной из ключевых отраслей для экономики России", - цитирует пресс-служба Калмыкова.

Подготовка участников ММО традиционно осуществляется на химическом факультете МГУ. Главным тренером сборной России назначен профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин. Под его руководством много лет российские школьники выигрывают золотые медали Менделеевской и Всемирной олимпиад по химии.

Об олимпиаде

Менделеевская олимпиада школьников по химии - это крупное международное соревнование. Она стартовала в СССР как Всесоюзная олимпиада по химии в 1967 году. Задачи для олимпиады составляет международное жюри из ведущих ученых-химиков со всего мира. Основные рабочие языки ММО - русский и английский.

В 2021 году олимпиада пройдет в онлайн-формате. Открытие Международной Менделеевской олимпиады состоится 21 апреля в 12:00 по московскому времени. Организаторы ожидают, что в олимпиаде примут участие команды более чем из 25 стран. Среди них школьники из Австрии и Саудовской Аравии, Азербайджана и Македонии, Армении и Израиля, Белоруссии и Венгрии, Болгарии и Сирии, Грузии и Латвии, Ирана и Казахстана, Эстонии и Киргизии, Сербии и Словакии, Таджикистана и Туркменистана, Литвы и Турции.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером олимпиады.