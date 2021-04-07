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Власти Кубани рекомендовали руководителям организаций сделать Радоницу выходным днем

В этом году она выпадает на 11 мая

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о том, чтобы сделать выходным днем Радоницу (день первого после Пасхи поминовения усопших). Объявить 11 мая выходным также рекомендовано руководителям организаций, сообщил глава региона в своем Telegram-канале в среду.

"В этом году Радоница выпадает на 11 мая - вторник. Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением. Подписал соответствующее постановление, рекомендовал руководителям организаций сделать этот день для своих сотрудников нерабочим", - написал Кондратьев.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, глава региона также поручил муниципальным властям обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий, а сотрудникам полиции - принять меры по обеспечению правопорядка при проведении этих мероприятий. Согласно постановлению губернатора, руководители профильных министерств и ведомств должны обеспечить функционирование организаций ЖКХ, транспорта, а также тех учреждений, приостановка которых невозможна.

Радоница - день поминовения усопших, по церковному православному календарю памятная дата приходится на девятый день после празднования Пасхи.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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