Путин наградил вице-президента РАН медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил вице-президента Российской академии наук (РАН) Андрея Андрианова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Андрианов удостоен награды "за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность". Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН Александр Глико и директор Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Алексей Лопатин.

Этим же документом президент РФ наградил орденом Александра Невского научного руководителя Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН Юрия Гуляева, а орденом Почета - академика-секретаря Отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрия Лачугу и главного научного сотрудника лаборатории Центра по селекции Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Немчиновка" Баграта Сандухадзе.

Ордена Дружбы удостоен директор Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН ФИЦ "Коми научный центр" Уральского отделения РАН Евгений Бойко, а также академик-секретарь Отделения физических наук РАН Иван Щербакова.