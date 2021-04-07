Минтруд предложил упростить выплату пособий на погребение

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, который упрощает выплату социального пособия на погребение. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

"Минтруд подготовил и представил для общественного обсуждения законопроект, который оцифровывает выплату социального пособия на погребение. Поправки не меняют критерии и условия выплат, но вводят полностью электронный вид и "принцип экстерриториальности" для их получения, а также обеспечивают урегулирование вопроса определения размера социального пособия", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что новые правила позволят исключить из процедуры выплаты социального пособия на погребение справку о смерти на бумажном носителе благодаря технологическим возможностям государственных информационных систем. Гражданину, который возьмет на себя обязанность по погребению умершего, не нужно будет посещать Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения, чтобы предоставить бумажную справку из органа ЗАГС.

"Для оформления социального пособия на погребение гражданину необходимо подать заявление через "Госуслуги" или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, предварительно выбрав предпочтительный способ получения выплаты - почтовый перевод или перечисление средств на банковский счет", - добавили в ведомстве.

Кроме того, законопроектом предлагается закрепить, что размер пособия определяется на дату и по месту государственной регистрации смерти. Это урегулирует вопрос определения суммы выплаты, поскольку в муниципальных образованиях по месту получения пенсии умершим гражданином, месту его погребения и месту обращения заявителя мог быть определен различный размер пособия на погребения в зависимости от применяющегося районного коэффициента.

"Решение всех вопросов межведомственного взаимодействия обеспечат информационные системы, что исключит для граждан значительные временные потери", - отметили в Минтруде.