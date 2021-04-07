Глава отдела по церковной благотворительности РПЦ награжден Орденом почета

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) был награжден Орденом почета за активную благотворительность и развитие духовно-нравственных традиций. Президентский указ об этом был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, когда Русская православная церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы.

"За большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций и активную благотворительную деятельность наградить Орденом почета Шатова Аркадия Викторовича", - говорится в указе.

Епископ Пантелеимон (в миру Аркадий Викторович Шатов) родился 18 сентября 1950 года в Москве. Он возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности с 5 марта 2010 года. Он входит в Высший церковный совет Русской православной церкви, а также в экспертный совет фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра".