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Золотов: Росгвардия не позволит экстремистам раскачать ситуацию на незаконных акциях

Глава ведомства напомнил, что к участникам подобных акций могут применить соответствующие меры
Директор Росгвардии Виктор Золотов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Директор Росгвардии Виктор Золотов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Росгвардия приложит все усилия, чтобы не дать экстремистам раскачать ситуацию на несогласованных акциях. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 8 апреля.

"[Мне] уже неоднократно приходилось высказывать свое личное отношение к таким акциям. Здесь ключевое слово - "несогласованные", то есть незаконные. И наша задача - не дать экстремистам раскачать ситуацию!" - сказал он.

"Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения", - добавил Золотов. Он отметил, что организаторам и участникам подобных акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон, "следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры".

Теги
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