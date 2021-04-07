Минздрав Башкирии объяснил колебанием цен приобретение аппаратов ИВЛ с наценкой 180%

УФА, 7 апреля. /ТАСС/. Минздрав Башкирии считает, что причиной 180-процентной наценки на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), о чем сообщило управление Федеральной антимонопольной службы по региону, стало варьирование цен в 2018 году. Тогда по контракту было приобретено четыре единицы оборудования, сообщила пресс-служба министерства в среду.

Ранее управление ФАС по Башкирии опубликовало итоги проверки, проведенной по материалам прокуратуры. Установлено, что Минздрав республики покупал аппараты ИВЛ через двух посредников с наценкой 180%, также выявлен факт ограничения конкуренции.

"В 2018 году закупочная стоимость по контрактам на аппараты искусственной вентиляции легких варьировалась. Закупка на электронной площадке была опубликована 14 сентября 2018 года. На аукцион было подано и допущено две заявки. В результате торгов победителем признали ООО "Техинфо", второй участник ООО "Дельрус СП" участия в торгах не принимал. Государственный контракт был заключен 7 ноября 2018 года. Закупались четыре аппарата искусственной вентиляции легких", - сказано в сообщении.