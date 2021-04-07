Первый в Нижегородской области школьный технопарк "Кванториум" откроют в сентябре

ТАСС, 7 апреля. Первый в Нижегородской области школьный технопарк "Кванториум" будет открыт в Кстовском районе региона 1 сентября 2021 года. Соответствующее соглашение подписали в среду министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова и глава района Андрей Чертков, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Особенностью кстовского "Кванториума" является то, что он открывается в общеобразовательной школе. Это значит, что часть уроков будет проводиться в пространстве "Кванториума" с применением нового оборудования, в новой обстановке, и это положительно скажется на усвоении материала. "Кванториум" начнет работу 1 сентября", - цитирует пресс-служба Петрову.

В школьном "Кванториуме" будет проходить обучение по естественно-научному и технологическому профилям, запланированы дополнительные образовательные программы, а также проведение фестивалей и конкурсов.

Ранее в Нижегородской области по нацпроекту были открыты три мобильных и четыре стационарных "Кванториума": два из них располагаются в Нижнем Новгороде, еще по одному - в Сарове и городе Бор.

Детские технопарки "Кванториум" являются площадками бесплатного дополнительного образования, оснащенными высокотехнологичным оборудованием. Они создаются для ранней подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также для разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" является одним из направлений нацпроекта "Образование".