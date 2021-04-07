В соцсетях США распространяют призывы к "Маршу в защиту белых жизней"

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Группы с призывами выйти на White Lives Matter March ("Марш в защиту белых жизней") в городах США 11 апреля появились среду в Facebook, Instagram и Gab.

В этих группах распространяются материалы о белых американцев - жертвах преступлений, совершенных представителями расовых меньшинств, и ставится под сомнение уместность употребления фразы Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в условиях, когда попытки использовать ее аналоги по отношению к другим группам населения осуждаются как расистские. На крупнейшей площадке акции в мессенджере Telegram насчитывается уже свыше 1,8 тыс. участников.

В группах собирается информация о планах по проведению маршей в различных городах США, в том числе в Сиэтле, Детройте, Чикаго, Орландо, Нью-Йорке. Марши позиционируются как мирные, хотя администраторы групп советуют участникам скрывать лицо, быть в одежде без ярких деталей и продумывать пути отхода.

О наличии информации о подготовке соответствующей акции в столице штата Огайо Колумбусе сообщил в среду представитель местной полиции. По его словам, которые приводит телеканал WOSU, 11 апреля будут усилены меры безопасности в районе здания законодательного собрания Огайо, где намерены собраться участники акции. Газета Los Angeles Times сообщает, что листовки с призывами принять участие в марше вместе с агитацией в поддержку расистской организации ку-клукс-клан распространялись в пригородах крупнейшего города Калифорнии в последние дни. На планы по проведению маршей обратила внимание одна из ведущих правозащитных организаций США "Антидиффамационная лига".

Использование вариаций лозунга Black Lives Matter для подчеркивания важности сохранения жизней представителей других групп людей обычно сталкивается с осуждением в США, поскольку такие слова могут быть истолкованы как отрицание особенных сложностей, выпавших на долю темнокожих в США из-за рабовладения и его последствий. Представители крайне правых и националистических группировок в результате часто используют лозунг White Lives Matter, чтобы подчеркнуть неприятие сложившегося порядка вещей.