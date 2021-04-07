Княгиня Ольга Романова выразила свои соболезнования в связи со смертью Ивана Арцишевского

ЛОНДОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Объединение членов рода Романовых скорбит по поводу смерти своего представителя в России, ведущего эксперта в области этикета и протокола Ивана Арцишевского, который умер в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала в среду председатель объединения княгиня Ольга Романова, отметив, что Арцишевского будет сложно заменить.

"Он был замечательным человеком, который представлял нашу семью в России. Он сообщал нам все, что касалось нашей семьи. Я задаюсь вопросом: без его трудолюбия и самоотверженности позволили ли бы нам вообще когда-нибудь организовать захоронение останков императора Николая II и членов его семьи, а также перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны?", - сказала княгиня Романова, говоря о церемониях, которые прошли в 1998 и 2006 годах соответственно. Одним из их организаторов был Арцишевский.

"Его будет ужасно не хватать. Наши поездки в Россию больше не будут прежними без него. Он был великим человеком, и его будет сложно заменить. Мир праху его. Мысленно мы находимся с его семьей", - добавила Ольга Андреевна, представляющая линию Михайловичей, потомков младшего сына Николая I Михаила Николаевича.

Она родилась в Лондоне 8 апреля 1950 года в семье князя императорской крови Андрея Александровича (1897-1981) и его супруги, княгини Надин, урожденной МакДугалл. Отец княгини Романовой был старшим сыном великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, сестры последнего царя. Ольга Андреевна - внучатая племянница Николая II и возглавляет Объединение членов рода Романовых с 2017 года.

Романова призналась, что сейчас сложно говорить о том, кто сможет заменить Арцишевского в качестве представителя Объединения в России. "Так как его смерть была внезапной и неожиданной, мы не думали о замене нашего представителя", - сказала княгиня.

Арцишевский родился в 1950 году в Китае в семье русских эмигрантов. В 1953 году его семья переехала в Бразилию, в 1967 году Арцишевским разрешили вернуться в СССР. В 1991 году он провел в Ленинграде первый Конгресс соотечественников. В 1998 году руководил рабочей группой по перезахоронению последнего российского императора Николая II, царской семьи и слуг. Тогда же стал представителем в России Объединения членов рода Романовых. Возглавлял управление государственного протокола администрации Санкт-Петербурга, преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.