В Испании рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет

МАДРИД, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании рекомендовало использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом в среду сообщила газета El Pais .

По ее данным, Минздрав королевства предложил временно прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca. Подобное решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины. "На основании имеющейся на сегодняшний день информации и в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать вакцину Vaxzevria [от AstraZeneca] для людей старше 60 лет", - цитирует газета рекомендацию Минздрава Испании.

В среду ЕМА пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты. Некоторые страны, в том числе Германия, Нидерланды и Эстония, решили вводить Vaxzevria только лицам старше 60 лет.

Вакцина Vaxzevria - одна из самых востребованных в мире: ее разрешили использовать более 90 стран, а объем предзаказов на препарат достигает около 2,5 млрд доз. Привиться именно этим средством решили в том числе президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Мун Чжэ Ин, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги.