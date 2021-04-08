В Испании рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет

МАДРИД, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании рекомендовало использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом в среду сообщила газета El Pais.
По ее данным, Минздрав королевства предложил временно прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca. Подобное решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины. "На основании имеющейся на сегодняшний день информации и в качестве меры предосторожности рекомендуется использовать вакцину Vaxzevria [от AstraZeneca] для людей старше 60 лет", - цитирует газета рекомендацию Минздрава Испании.
В среду ЕМА пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.
Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты. Некоторые страны, в том числе Германия, Нидерланды и Эстония, решили вводить Vaxzevria только лицам старше 60 лет.
Вакцина Vaxzevria - одна из самых востребованных в мире: ее разрешили использовать более 90 стран, а объем предзаказов на препарат достигает около 2,5 млрд доз. Привиться именно этим средством решили в том числе президенты Украины и Южной Кореи Владимир Зеленский и Мун Чжэ Ин, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги.