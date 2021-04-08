Жалобы на приговор футболистов Кокорина и Мамаева поступили в кассационный суд

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы на приговор футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Уголовное дело и кассационные жалобы поступили в суд, дата слушаний будет назначена в ближайшее время", - сказала представитель суда.

Защита Мамаева просит переквалифицировать действия Мамаева с части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения, а также оправдать Мамаева по статье 116 УК РФ ("Побои").

Защита Александра Кокорина, осужденного на один год и шесть месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.