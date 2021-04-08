СМИ: Токио готовится к усилению мер против коронавируса из-за ухудшения ситуации

Отмечается, что официально соответствующий запрос может быть направлен в ближайшее время. Таким образом, Токио станет четвертой префектурой в Японии, где власти ввели усиленные меры против распространения коронавируса.

В начале недели аналогичные меры были приняты в префектурах Осака, Мияги и Хёго. В рамках этих мер местные власти, в частности, могут ограничить время работы заведений общепита до 20:00 и требовать от рестораторов запрещать посещение заведений людьми с симптомами инфекции и без защитных масок. В случае отказа выполнить соответствующие требования власти префектур наделены полномочиями взимать с ресторанов штрафы в размере до 200 тыс. иен (до $1 818). Кроме того, были расширены масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовлено максимальное число карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

В то же время префектура Осака 7 апреля уже объявила, что вводит локальный режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации. Накануне в Японии также был зафиксирован максимальный за последние два месяца прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом - по меньше мере 3,4 тыс. Наиболее тяжелая ситуация сложилась именно в западной префектуре Осака. Там медики выявили за день более 870 случаев инфицирования, что стало максимумом за все время пандемии. Кроме того, в больницах префектуры на данный момент уже заняты 70% коек.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Тем не менее правительство продолжит регулировать работу ресторанов и баров. До отмены режима ЧС им было предписано закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. После его снятия время работы этих заведений продлено до 21:00. Граждан также по-прежнему призывают без особой необходимости не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают переводить персонал на удаленную работу.

Всего с начала пандемии в Японии отмечено 494 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 9,3 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 455 тыс. инфицированных, 456 пациентов находятся в тяжелом состоянии.