Минтруд планирует разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа, который исключает из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее сенатор Святенко обратилась в Минтруд с инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий. По ее словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятых непосредственно на техническом обслуживании летательных аппаратов.

"С целью актуализации и расшифровки некоторых пунктов перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, подготовлен проект приказа Минтруда, которым предусмотрено исключение подпункта "б" пункта 57 из данного перечня", - говорится в документе.

Подготовка к рассмотрению

Данный подпункт включает в себя работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, которые заняты непосредственно на техническом обслуживании самолетов и вертолетов.

Как пояснила ТАСС Святенко, данный проект приказа сейчас готовится к рассмотрению рабочей группой по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. В начале 2021 года вступил в силу обновленный перечень доступных для женщин опасных профессий, таких как водитель фуры и машинист электропоезда.