Росгвардия летом запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Росгвардия планирует к августу запустить цифровую платформу по контролю за оборотом оружия. Как сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов, пилотный проект будет реализован в четырех регионах страны.

По его словам, Росгвардия совместно с Минцифры реализует проект "Федеральная платформа по контролю за оборотом оружия и охранными услугами".

"Это будет мощный цифровой сервис, который позволит избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит четкий и прозрачный механизм контроля. По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям", - сказал Золотов в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 8 апреля.

Он отметил, что в рамках этой платформы будет обеспечен контроль за прохождением полного цикла оружия, то есть система будет содержать полную информацию про ту или иную единицу оружия, от его производства до уничтожения.

"В августе на базе четырех регионов - это Москва, Тульская, Ивановская и Ярославская области - уже намечено развертывание инфраструктуры пилотного участка системы", - сказал он.