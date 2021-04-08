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Золотов сообщил, что защита Крымского моста от угроз обеспечена с воды, земли и воздуха

По словам главы Росгвардии, в Керченском проливе приняты на вооружение противодиверсионные катера "Грачонок"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Крымский мост надежно защищен со всех сторон от различных угроз, заявил ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 8 апреля.

"Объекты Керченского транспортного перехода сегодня всесторонне защищены и на земле, и с воздуха, и с воды, и под водой, - сказал он. - Акваторию, прилегающую к этой важнейшей транспортной артерии, патрулируют катера Росгвардии, а наши боевые пловцы обследуют опоры моста под водой. Это тяжелый труд и колоссальная ответственность".

По словам главы Росгвардии, для обеспечения безопасности объектов в Керченском проливе приняты на вооружение противодиверсионные катера "Грачонок".

Золотов сообщил, что отдельная бригада особого назначения Росгвардии работает в тесном взаимодействии с коллегами из Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, Минтранса и Минэнерго. С прошлого года группировка работает в полном объеме под общим руководством Объединенного координационного центра.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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