Прокуратура объявила предостережение гендиректору "Сахалинэнерго" за крупную энергоаварию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Прокурор Сахалинской области объявил предостережение генеральному директору ПАО "Сахалинэнерго" в связи с недавней аварией, оставившей без электричества почти весь остров Сахалин. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"В ходе проверки установлено, что ПАО "Сахалинэнерго", являясь поставщиком электроэнергии на территории региона, не принимало необходимые меры к бесперебойному и качественному электроснабжению граждан. В связи с этим прокурором области генеральному директору ПАО "Сахалинэнерго" объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и длительного отключения электроэнергии на территории региона", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководители АО "Сахалинская коммунальная компания", МУП "Водоканал" предостережены о недопустимости нарушений бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Проверочные мероприятия продолжаются. Исполнение мер находится на контроле прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что во вторник в 17:40 (09:40 мск) нарушилось энергоснабжение центральной и южной частей Сахалина в результате аварийного отключения шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Под отключения попали около 400 тыс. потребителей в 14 (из 15 районов на Сахалине) районах. Губернатор Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль. Восстановить энергоснабжение поэтапно удалось только поздно вечером благодаря переводу на резервную линию. Но энергоавария привела к гидравлическому удару на сетях, что вызвало нарушение подачи тепла и горячей воды во многие многоквартирные дома и несколько социально значимых объектов. К сегодняшнему дню оказание коммунальных услуг возобновлено почти по всем адресам. Прокуратура организовала проверку.