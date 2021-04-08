Британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Американские специалисты считают, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса уже стала в США преобладающей среди новых случаев заражения. Об этом заявила в среду на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

"Согласно нашим последним оценкам, представленным на основе проведенных ЦКПЗ наблюдений, разновидность В.1.1.7 является сейчас самой распространенной из тех, которые циркулируют в США", - сказала она. Валенски, выступление которой транслировали центральные телеканалы, отметила, что в больницы поступает все больше и больше людей в возрасте от 30 до 50 лет. По словам главы ЦКПЗ, у многих из них вызываемое коронавирусом заболевание "протекает тяжело".

В январе Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали доклад, в котором отмечалось, что указанная разновидность вируса, вероятно, уже в марте станет преобладающей в США. Она распространяется быстрее, чем другие, отмечали специалисты. Они подчеркивали, что это может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения".

В декабре 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Власти США считают, что данная разновидность является более заразной.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 559 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.