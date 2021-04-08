Сахалин просит Минобрнауки решить вопрос строительства общежития для островного вуза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области ведут переговоры с Министерством науки и высшего образования РФ по вопросу строительства нового жилого здания для студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ), в старом общежитии которого от удара током погибли двое учащихся. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Мы понимаем, что СахГУ остро нуждается в комфортном, безопасном, современном общежитии. Ведем переговоры с руководством Министерства науки и высшего образования РФ [по строительству нового современного общежития]", - рассказал он.

По информации областных властей, студенты университета снова начнут заниматься очно уже в этом месяце, выходить на привычный режим обучения будут поэтапно. Сейчас прорабатываются варианты их временного размещения. Планируется задействовать общежития региональных техникумов и колледжей, социальные учреждения, коммерческие гостиницы и хостелы.

В пресс-службе правительства Сахалинской области добавили, что после трагедии в общежитии губернатор принял решение расширить меры поддержки островных студентов. Теперь иногородние студенты в возрасте до 23 лет, находящиеся на бюджетном обучении в высших учебных учреждениях Южно-Сахалинска, могут получать ежемесячную компенсацию расходов по оплате наемного жилья. Ранее такой мерой могли воспользоваться только поступившие в вуз в 2020-2021 годы. Кроме того, теперь обучающимся для получения субсидии не надо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие общежития или свободных мест для проживания в нем.

В дальнейшем правительство области хотело бы создать на Сахалине отдельный студенческий городок. Для этого региону потребуется федеральное финансирование. Сейчас совместно с Минобрнауки РФ рассматривается такая возможность.

В одном из общежитий СахГУ 26 марта от удара током в результате короткого замыкания электропроводки титана погибли два студента. Валерий Лимаренко распорядился проверить электрооборудование всех соцучреждений регионального значения, семьям погибших была оказана финансовая помощь. Следователи возбудили уголовные дела, фигурантами которых стали руководящие сотрудники вуза. Администрация университета перевела студентов на дистанционное обучение на время проверки безопасности общежитий.

В новость были внесены изменения (06:14 мск) - добавлена информация пресс-службы правительства Сахалинской области