В России за пять лет число владельцев оружия сократилось на 500 тыс. человек

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Владельцев оружия в России стало меньше за последние пять лет на 500 тыс. человек. Это произошло в том числе за счет усиления контроля, сообщил ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте агентства 8 апреля.

"Сегодня в обороте находятся более 6,5 млн единиц оружия, его владельцами являются 3,7 млн физических лиц. В свете усиления требований и контроля за их исполнением количество владельцев оружия только за последние пять лет сократилось более чем на полмиллиона человек", - сказал он. По словам Золотова, российская система контроля за оружием по сравнению с зарубежными достаточно эффективна.

"Лицензионно-разрешительные подразделения постоянно проводят профилактическую работу, а ряд законодательных мер, принятых в том числе по инициативе Росгвардии, позволили значительно снизить объем нарушений в сфере оборота оружия", - сказал глава ведомства. Он сообщил, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция сокращения количества фактов хищения оружия, а также преступлений, совершенных с использованием похищенного оружия.

Каждый год по результатам профилактических мероприятий у недобросовестных владельцев изымается в среднем от 180 до 200 тыс. единиц оружия с аннулированием разрешений на него. "В прошлом году эта цифра снизилась и составила 130 тыс. Прежде всего, это произошло из-за ограничительных мер по коронавирусу", - сообщил глава Росгвардии. По его словам, за пять лет Росгвардия приняла на хранение от россиян почти 400 тыс. единиц оружия, а за последние три года было уничтожено более 400 тыс. единиц оружия и свыше 5,5 млн боеприпасов.