ОП РФ выступила за невозможность отмены оправдательных приговоров при участии присяжных

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ рекомендует правительству РФ разработать законопроект, предусматривающий невозможность отмены оправдательных приговоров, вынесенных на основании вердикта коллегии присяжных, за исключением случаев "фундаментального нарушения процедуры" применения уголовно-процессуальных норм. Об этом говорится в тексте рекомендаций ОП РФ по итогам заседания круглого стола на тему "27 лет суду присяжных в России: дань традициям или новая формация", с которыми ознакомился ТАСС.

Определение понятия "фундаментальное нарушение процедуры уголовно-процессуального закона" предлагается закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ. "Под фундаментальным нарушением процедуры следует понимать те случаи, когда неисправление судебной ошибки искажает саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших", - отмечается в тексте со ссылкой на постановление Конституционного суда РФ от 11 мая 2005 года.

За исключением фундаментальных нарушений, полагает ОП РФ, следует предусмотреть возможность отмены оправдательного приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных, "лишь при наличии вновь открывшихся обстоятельств".

Фактор недоверия к судебной системе

В тексте рекомендаций уточняется, что по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в апелляционном порядке за 2019 год была отменена почти четверть всех приговоров (22,9%), вынесенных судом с участием присяжных заседателей, ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона. "При этом областные и равные им суды отменили в 2019 году больше половины (54%) оправдательных приговоров. Данная тенденция прослеживается и в настоящее время. Так, в первом полугодии 2020 года областные и равные им суды отменили 19,5% обвинительных и 87,8% оправдательных приговоров, вынесенных районными судами с участием присяжных заседателей", - указывается в документе.

По мнению ОП РФ, частая отмена таких приговоров "способствует формированию недоверия со стороны населения к судебной власти и государственным органам в целом". "Кроме того, недостатки в работе присяжных заседателей приводят к увеличению нагрузки на судебную систему и следственные органы, в результате значительно увеличиваются бюджетные расходы на обеспечение уголовного судопроизводства", - считают общественники.

Действующие нормы

Согласно УПК РФ (ст. 389.25), оправдательный приговор, постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора либо жалобе потерпевшего или его законного представителя "лишь при наличии таких существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего или его законного представителя и (или) представителя на представление доказательств, либо повлияли на содержание поставленных перед присяжными заседателями вопросов или на содержание данных присяжными заседателями ответов". Помимо этого, оправдательный приговор подлежит отмене, "если при неясном и противоречивом вердикте председательствующий не указал присяжным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопросный лист".