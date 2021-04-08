Полиция хочет ограничить "скопинскому маньяку" общение в интернете и посещение кафе

ТАСС, 8 апреля. Полиция просит суд ограничить так называемому скопинскому маньяку Виктору Мохову общение в интернете, а также посещение кафе и баров. Об этом ТАСС сообщили в секретариате Скопинского районного суда Рязанской области.

6 апреля Скопинский районный суд отложил до 15 апреля рассмотрение искового заявления межмуниципального отдела МВД РФ "Скопинский" о дополнении ранее установленных административных ограничений в отношении Виктора Мохова, которые действуют после его освобождения из колонии. В частности, ограничения хотят дополнить запретом на общение с представителями СМИ.

"Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров", - отметили в суде.

Ранее суд на 6 лет установил в отношении Виктора Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя пребывать вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе; нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

1 апреля Мохов был оштрафован за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей.

В 2005 году Виктор Мохов 1950 года рождения был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года. В начале марта 2021 года Мохов был освобожден после отбывания срока, в течение шести лет он будет находиться под административным надзором полиции.