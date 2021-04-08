Более 2,2 тыс. ветеранов ВОВ в Хабаровском крае получат повышенные выплаты ко Дню Победы

ХАБАРОВСК, 8 апреля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Хабаровском крае, получат единовременные выплаты в повышенном размере ко Дню Победы. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Михаил Дегтярев, сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"В числе получателей - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. Для этих категорий граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 10 000 рублей. Ее получат 365 человек", - говорится в сообщении.

По 3 000 рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Всего выплаты получат 2 214 ветеранов ВОВ. Также по 1 тыс. рублей выплатят детям военного времени, которых в крае более 55 тыс. человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на выплаты ветеранам направлены средства из краевого бюджета. В предыдущие годы ветеранам ВОВ выплачивалось около 1 тыс. рублей. В 2020 юбилейном году, когда праздновалось 75-летие Победы, - от 10 до 20 тыс. рублей из краевого бюджета.

Помимо единовременной выплаты ко Дню Победы, в крае для ветеранов предусмотрен ряд других мер социальной поддержки, таких как внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очередности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.