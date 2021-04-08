Трутнев сообщил о снижении темпов роста заболеваемости COVID-19 на Дальнем Востоке до 0,1%

ТАСС, 8 апреля. Темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионах Дальнего Востока за несколько месяцев снизились с 5,7-6% до 0,1%, сообщил вице-премьер правительства РФ - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании совета округа в четверг.

"Темп и прирост количества заболевших, которые по ряду регионов еще несколько месяцев назад достигали значений 5,7-6%, сегодня не превышают 0,1%", - сказал Трутнев.

Он отметил, что важнейшей задачей сейчас становится вакцинация. На сегодняшний день в округе привито более 330 тыс. человек, развернуто 518 пунктов вакцинации. Охват граждан, подлежащих вакцинации, в среднем по округу составляет около 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%.

"При этом хочу обратить внимание на недостаточную обеспеченность регионов вакцинами. Хуже всего обстоят дела в Еврейской автономной области, Приморском крае, Республике Бурятия, Хабаровском крае и Магаданской области. Прошу на это обратить внимание руководство регионов", - отметил полпред.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 132,5 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 606 162 случая заражения, выздоровели 4 229 480 человек, умерли 101 480. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.