Хайнань в преддверии 100-летия компартии опубликовал видео о достижениях города Санья

ХАЙКОУ /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Провинция Хайнань в преддверии 100-й годовщины образования Коммунистической партии Китая опубликовала видео о достижениях города Санья - ведущего курорта КНР и динамично развивающегося нового финансового центра острова. Этот 100-секундный ролик был показан по центральным телеканалам страны.

Среди главных успехов, достигнутых Санья в ходе реализации правительственной стратегии по формированию Хайнаньского порта свободной торговли, - ликвидация бедности и создание солидной прослойки среднезажиточного класса. Как уточняется в видео, одновременно город заметно усилил свой научный потенциал, сделав прорыв в области глубоководных исследований и передовых разработок, в том числе при реализации проектов по управлению большими массивами данных и внедрению умных технологий производственного назначения.

Кроме того, в ролике упоминаются достижения, связанные с выведением сортовых семян, которые высоко востребованы во многих регионах Китая, где отсутствуют оптимальные климатические условия для селекции растений. В видео также упоминается технопарк "Ячжоувань" - там зарегистрировано уже порядка 450 инновационных предприятий, инвестиции в основной капитал которых, согласно официальным данным, в 2020 году превысили 9 млрд юаней (более $1,3 млрд по текущему курсу).

Как видно из короткого, но насыщенного информацией видеоматериала, Санья - идеальное место для отдыха, поскольку 360 дней в году здесь абсолютно чистый воздух. Этому способствует обилие зеленых насаждений: территория города на 69% покрыта лесами и лесопарками.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить этот город, где постоянно проживает около 670 тыс. человек, в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой. Там будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. По уровню благосостояния он уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции КНР.