В Приморье летом в детских лагерях отдохнут в четыре раза больше детей, чем годом ранее

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Детские лагеря в Приморье планируют за время летней оздоровительной кампании принять более 73 тыс. отдыхающих, годом ранее они приняли 17,9 тыс. человек. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2021 году разными формами отдыха и оздоровления предполагается охватить почти 73,5 тыс. детей, в том числе 10,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

О готовности работать во время летней оздоровительной кампании заявили 563 организации детского отдыха.

На организацию этой кампании в региональном бюджете предусмотрено 320,6 млн рублей. Средства направлены на капитальные ремонты лагерей, компенсации расходов на путевки и организацию детского отдыха и оздоровления. "Родители могут компенсировать расходы на оплату стоимости детской путевки в размере 50%, но не более 8 тыс. рублей для обычной семьи и 16,4 тыс. рублей для семей с небольшим достатком", - отметила заместитель министра образования региона Марина Шкуратская, слова которой приводятся в сообщении.

В 2020 году из-за пандемии в регионе открылись менее 50% детских оздоровительных лагерей, они начали работу только с середины лета. При этом все лагеря понесли расходы на подготовку мест отдыха.