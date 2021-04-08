Опрос: россияне с зарплатой более 80 тыс. рублей перерабатывают чаще тех, чей доход ниже

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Строго по графику работают 30% россиян, время от времени приходится оставаться сверхурочно 58%. При этом мужчины перерабатывают чаще женщин, молодежь - чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тыс. рублей - чаще тех, чей доход ниже этой суммы, свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Так, согласно исследованию, не перерабатывают вовсе 27% мужчин и 35% женщин. В то же время россияне с доходом более 80 тыс. рублей перерабатывают больше остальных - 30% от нормы рабочего времени в месяц против 28% в среднем по рынку труда.

О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое приходится перерабатывать, у администраторов составляет 29%, у фармацевтов - 30%. Разработчики сообщили, что отрабатывают примерно 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего.

Также перерабатывают 69% врачей и 65% учителей: представители этих профессий заявили, что в среднем перерабатывают 40% и 37% от нормы рабочего времени в месяц соответственно.

Меньше других трудятся сверхурочно маркетологи и психологи - 29% и 27% соответственно. Их время переработок относительно среднего также невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% - у психологов.

В опросе, который проводился с 20 февраля по 6 апреля 2021 года, приняли участие 5 тыс. экономически активных граждан из всех округов России, работающих на условиях полной занятости.