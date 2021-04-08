Золотов: для решения жилищных проблем сотрудников Росгвардии необходимо 82 млрд рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Росгвардии необходимо 82 млрд рублей для решения жилищных проблем сотрудников ведомства. Как сообщил в интервью ТАСС директор ведомства Виктор Золотов, очередь на жилье растет быстрее бюджетных возможностей.

"Безусловно, самый злободневный вопрос - жилищный. Всего за пять лет нам удалось обеспечить жильем или выплатой средств на его приобретение 7,5 тыс. военнослужащих и сотрудников. Но хотя объем денежных средств на эти цели несколько увеличился, кардинально решить проблему пока не удается. Очередь растет быстрее бюджетных возможностей. Для решения жилищных вопросов нам необходимо 82 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, в этом направлении ведомство ведет с правительством конструктивный диалог. Золотов напомнил, что на сегодняшний день в Росгвардии обеспечение жильем осуществляется по нескольким направлениям - это может быть само жилье, субсидия или жилищный сертификат в рамках накопительной ипотечной системы.

"С начала года решен вопроса аренды жилья для офицеров. Теперь его оплата производится по фактическим затратам за наем. Раньше была фиксированная сумма в зависимости от региона, в котором офицер снимал жилье. Надеюсь, что в скором времени такие же льготы появятся у остальных категорий личного состава", - сказал он.