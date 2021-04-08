Дагестан обеспечил условия для возобновления ночного движения поездов

МАХАЧКАЛА, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Дагестана обеспечили условия для возобновления движения поездов в ночное время, закрытое 10 лет назад в целях безопасности. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики направило соответствующее обращение в кабмин региона, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Движение поездов в ночное время в республике было запрещено с 2011 года на участке железной дороги, пролегающей через весь Дагестан, от станции Артезиан на административной границе Калмыкии и Дагестана до станции Госграница на границе РФ и Азербайджана после ряда терактов. В 2018 году власти Дагестана высказывались о необходимости возобновления движения поездов в регионе по ночам. На Северо-Кавказской железной дороге сообщали что при наличии запроса перевозчика готовы обеспечить движение поездов на территории Дагестана в ночное время.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о возобновлении движения поездов по территории республики в ночное время. За истекший период на указанных объектах реализован комплекс мер, направленный на обеспечение антитеррористической защищенности", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, из-за запрета движения поездов по территории республики в ночное время возникают трудности с пропуском транзитных поездов, развозом местного груза, подвозом грузов к морским портам, а также движением пассажирских поездов. "В таких условиях мощности железной дороги используются на треть своих возможностей. В ночное время поезда стоят, а днем не хватает пропускных способностей", - пояснили в министерстве.

Минтрансом республики по итогам совещания по развитию железнодорожного транспорта в регионе подготовлены и внесены в правительство Дагестана проекты обращений в федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении вопроса возобновления движения поездов в ночное время.

Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории двух республик: Дагестана и Калмыкии. Его эксплуатационная длина составляет 509 километров. Северо-Кавказская железная дорога является филиалом РЖД, пролегает по территории Юга и Кавказа России. Управление дороги находится в Ростове-на-Дону.