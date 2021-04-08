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Пандемия COVID-19

В Японии впервые в мире пересадили легкие от живого донора человеку с коронавирусом

Женщине были пересажены части легких ее супруга и сына

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты больницы при Киотском университете провели успешную операцию по пересадке легких от живого донора пациенту, страдающему от тяжелой формы пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в четверг объявил японский университет.

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"Ожидается, что первая в мире пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких", - говорится в опубликованном сообщении группы японских специалистов.

Женщине были пересажены части легких ее супруга и сына. Она заразилась коронавирусом в конце прошлого года, ее состояния постепенно ухудшалось, начали отказывать оба легких. Операция продлилась около 11 часов. В настоящее время пациентка и оба донора чувствуют себя хорошо.

Отмечается, что подобная операция была проведена впервые в мире - ранее больным коронавирусом пациентам легкие пересаживали только от доноров, находящихся в мозговой коме.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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