Число волков в Свердловской области выросло до 907 особей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Численность волков, которые периодически выходят к населенным пунктам Свердловской области, по результатам зимнего маршрута этого года составила 907 особей. Эта цифра уже на 13% превышает численность волков по итогам всего 2020 года, сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационной политики региона.

Ранее директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира региона Александр Кузнецов в Уральском РИЦ ТАСС отмечал проблему выхода волков к людям и отстрела животных, популярного сейчас на территории Свердловской области.

"Численность волка на территории Свердловской области в 2020 году составила 794 особи, всего было добыто 311 особей, в том числе в целях регулирования численности - 253 особи. Численность волка в регионе по результатам проведенного в 2021 году зимнего маршрутного учета составила 907 особей", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что в этом году отстрелен уже 171 волк - это больше половины от числа волков, добытых в прошлом году.

Всего в регионе допустим отстрел до 95% от численности волков.