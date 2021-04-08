Российская компания начала разведку подземных вод под Азовским морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Российская компания приступила к разведке запасов пресной воды под Азовским морем, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Ранее власти Крыма сообщали, что изучается потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря. Планируется, что они станут еще одним источником для снабжения полуострова, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

"На сегодняшний день ведется одной из ведущих компаний РФ разведка Азовского моря с точки зрения определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд", - сказал он.

Кабанов не уточнил, какая компания ведет работы. "Если вода будет найдена подо дном Азовского моря, то одно из решений, что вода будет подаваться в Северо-Крымский канал", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что также ведется разведка для бурения новых водных скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Опреснительная установка в Ялте

Кабанов также сообщил, что установка для опреснения воды, которая будет обеспечивать потребности Ялты, должна быть построена в конце 2022 - начале 2023 года. "Город Ялта [будет обеспечен опреснительной установкой] и в Сакском районе поселок Фрунзе. Ялта пока в приоритете, плановый срок завершения опреснительной станции в Ялте - конец 2022 - начало 2023 года", - сказал Кабанов.

Он уточнил, что благодаря предпринимаемым мерам ситуация с водоснабжением в 2022 году должна улучшиться. "После выполнения всех первоочередных мероприятий, связанных с капитальным ремонтом внутригородских сетей по Симферополю, со строительством опреснительной станции в Ялте, наверное, на протяжении 2022 года вопрос будет решаться в том или ином объеме. Но говорить, что до конца года [будет решен], не приходится", - пояснил вице-премьер.

Дефицит воды

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. В Ялте часть снабжения обеспечивают из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м. в сутки.