Партию вакцины "Спутник V" доставили в Армению

ЕРЕВАН, 8 апреля. /ТАСС/. Первая партия из 15 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в четверг утром доставлена в Армению. Об этом сообщил советник посольства РФ в Ереване Павел Курочкин.

"Сегодня мы в аэропорту Звартноц с руководством Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении встретили первую партию вакцины "Спутник V", приобретенную армянской стороной. Это 15 тыс. доз вакцины, которые, как я понимаю, будут направлены на вакцинацию находящихся в зоне риска слоев населения. Это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Армении со стороны РФ", - приводятся слова Курочкина в Facebook представительства Россотрудничества в Армении.

О планируемой поставке сообщил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян заявил, что ситуация с распространением инфекции в стране серьезная, и призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические нормы. В последние дни суточный прирост числа инфицированных превышает 1 тыс. По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 198 898, от вызванных инфекцией осложнений скончались 3 647 человек.

Ранее Россия отправила в Армению партию препарата "Спутник V", что позволило 11 марта начать вакцинацию медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. По последним данным, прививки сделали уже 600 человек. 28 марта в республику также прибыла первая партия из 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.